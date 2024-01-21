Как разгребать снег по-мужски

Примечание редактора: Это гостевой пост Саймона ГреяТе из вас, кто живёт в постоянно замерзающих частях России (а значит на большей её части), знают эту информацию, как свои пять пальцев, но я подумал, что это будет интересным пособием для тех, кого на этой неделе неожиданно накрыло ледяным и снежным штормом.