Шашлык из картошки: добавили немного бекона и стол еды готов

Сочный шашлык приготовим не из привычного мяса, а из картошки. Не удивляйтесь: по рецепту будем нанизывать пропитанную специями картошку на шампуры, добавим к ней немного бекона и стол еды будет готов в два счета.
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