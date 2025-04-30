Маск, Тургенев, Экзюпери и немного лирики: что читают визионеры

Весь май мы будем публиковать списки книг в серии материалов «Библиотека визионеров». В них мы собрали тексты, повлиявшие на людей, меняющих индустрию моды, гастрономии, путешествий, красоты, архитектуры, дизайна и сферы культуры.
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