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Спички - не игрушка

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Как обеспечивают соблюдение дисциплины в школах КНР

Как обеспечивают соблюдение дисциплины в школах КНР

Частная школа на юге Китая оказалась в центре скандала после того, как обязала родителей учащихся принять правила, разрешающие применение к их детям телесных наказаний в виде ударов по ладоням или многочасового стояния.

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