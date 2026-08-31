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МОСИНФОРМ

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Более 200 мероприятий провел транспортный комплекс Москвы за семь месяцев

Более 200 мероприятий провел транспортный комплекс Москвы за семь месяцев

Транспортный комплекс Москвы провел более 200 мероприятий для пассажиров в январе-июле 2026 года. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

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