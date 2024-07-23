В Сочи штормовое предупреждение ⚠️ местами сильные ливни, гроза ⛈️ Снимаю утро 7:00. На удивление после ночного супер ливня и ветра, море сейчас спокойное и чистое.
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В Сочи штормовое предупреждение ⚠️ местами сильные ливни, гроза ⛈️ Снимаю утро 7:00. На удивление после ночного супер ливня и ветра, море сейчас спокойное и чистое.