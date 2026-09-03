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Регионы России

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ЦБ рассмотрит обязательное информирование о запчастях при ремонте по ОСАГО

ЦБ рассмотрит обязательное информирование о запчастях при ремонте по ОСАГО

Банк России изучит возможность обязать страховщиков раскрывать потерпевшим данные о запчастях и материалах, используемых при восстановительном ремонте автомобилей по ОСАГО.

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