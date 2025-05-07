Тарифы и экспортные ограничения Трампа ухудшили положение AMD

Новые тарифы и экспортные ограничения, инициированные Дональдом Трампом, больно ударили по AMD. Компания уже предупредила об убытках в $800 млн из-за списания запасов и невыгодных контрактов, связанных с поставками GPU MI308 в Китай.
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