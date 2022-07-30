Хакеры слили данные пользователей «Почты России» в интернет

«Почта России» допустила утечку данных пользователей. По информации профильных Telegram-каналов, в сеть выложили данные 10 млн строк об отправлениях, но хакер утверждает, что это не полная база, попавшая к нему в руки.
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