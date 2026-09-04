ВС России за неделю нанесли массированный и 17 групповых ударов

Российские военнослужащие за неделю нанесли один массированный и 17 групповых ударов, поражение получили в том числе предприятия военно-промышленного комплекса, логистические центры, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые Вооруженными силами Украины (ВСУ).