ВС России за неделю нанесли массированный и 17 групповых ударов

Российские военнослужащие за неделю нанесли один массированный и 17 групповых ударов, поражение получили в том числе предприятия военно-промышленного комплекса, логистические центры, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые Вооруженными силами Украины (ВСУ).
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