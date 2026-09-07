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Царьград

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Блогеры из Азии посетили Мурманскую область в туре "Сияние Арктики"

Блогеры из Азии посетили Мурманскую область в туре "Сияние Арктики"

Блогеры из Индии, Китая, Малайзии и Таиланда прибыли в Мурманскую область, чтобы оценить маршрут "Сияние Арктики", победивший в программе АСИ "Открой твою Россию" в 2025 году.

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