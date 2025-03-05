США должны сотрудничать с Китаем в разрешении торговых споров путем равноправных консультаций - официальный представитель 3-й сессии ВСНП 14-го созыва

Пекин, 4 марта /Синьхуа/ -- Официальный представитель 3-й сессии Всекитайского собрания народных представителей /ВСНП/ 14-го созыва Лоу Циньцзянь во вторник на пресс-конференции выразил надежду на то, что США и Китай будут поддерживать шаги навстречу друг другу для поисков разрешения торговых споров путем равноправных консультаций Комментируя решение американской стороны вновь ввести дополнительные 10-процентные пошлины на импортируемые из Китая товары, Лоу Циньцзянь сказал, что одностороннее повышение тарифов со стороны США нарушает правила Всемирной торговой организации, а также подрывает безопасность и стабильность глобальных производственных цепочек и цепочек поставок.