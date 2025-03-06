Доктор политических наук, первый министр госбезопасности ДНР, политический обозреватель Царьграда Андрей Пинчук после громких заявлений президента Франции Эммануэля Макрона объяснил дальнейшую линию Парижа.
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