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Новости Тамбова

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Сегодня во всех муниципалитетах области отмечают День тамбовских героев

Сегодня во всех муниципалитетах области отмечают День тамбовских героев

Сегодня во всех муниципалитетах области отмечают День тамбовских героев. В течение дня представители власти, общественности, молодежь возлагают цветы к мемориалам памяти, в школах проходят уроки мужества.

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