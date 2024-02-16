Сегодня во всех муниципалитетах области отмечают День тамбовских героев. В течение дня представители власти, общественности, молодежь возлагают цветы к мемориалам памяти, в школах проходят уроки мужества.
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