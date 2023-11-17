Расписание пригородных поездов в Астраханской области изменится 21 и 22 ноября

В связи с ремонтом мостового перехода на перегоне Разъезд №2 – Ильменный в Наримановском районе Астраханской области на два дня, 21 и 22 ноября, отменяется курсирование пригородных поездов №6062 и №6061, следующих по маршрутам Астрахань-2 – Олейниково и Олейниково – Астрахань-2.
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