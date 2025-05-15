Приговор осужденному за изнасилование и расправу в Октябрьском оставили в силе: не признал вину

ОКТЯБРЬСКИЙ ОКРУГ, 15 мая, ФедералПресс. Седьмой кассационный суд (Челябинск) оставил в силе приговор жителю Октябрьского округа Прикамья, которого осудили почти на 10 лет за изнасилование и жестокое убийство 16-летней подруги, совершенное два года назад.