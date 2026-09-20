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Слуцкий проголосовал на выборах депутатов Госдумы

Слуцкий проголосовал на выборах депутатов Госдумы

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий отдал свой голос на выборах депутатов Государственной Думы IX созыва.

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