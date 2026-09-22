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Новости для Фанов

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Московская косметология: от «сделанного» лица к умной естественности

Московская косметология: от «сделанного» лица к умной естественности

Я хожу к косметологу уже семь лет и за это время увидела, как сильно изменились запросы. Раньше в кабинете чаще всего звучало «хочу такой же подбородок, как у блогера».

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