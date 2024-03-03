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«Планировали агрессию»: в ФРГ подан иск на офицеров бундесвера из-за скандала с аудио

«Планировали агрессию»: в ФРГ подан иск на офицеров бундесвера из-за скандала с аудио

Партия «Свободная Саксония» считает, что военные нарушили Международный уголовный кодекс. Германская региональная партия «Свободная Саксония» направила в Генеральную прокуратуру страны иск в связи с аудиозаписью, на которой офицеры бундесвера обсуждают атаку на Крымский мост.

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