«Планировали агрессию»: в ФРГ подан иск на офицеров бундесвера из-за скандала с аудио

Партия «Свободная Саксония» считает, что военные нарушили Международный уголовный кодекс. Германская региональная партия «Свободная Саксония» направила в Генеральную прокуратуру страны иск в связи с аудиозаписью, на которой офицеры бундесвера обсуждают атаку на Крымский мост.