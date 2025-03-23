Hill: суверенитет Украины номинален, ее судьбу решают Россия, США, Британия и ЕС

После телефонного разговора российского лидера Владимира Путина и американского президента Дональда Трампа начался процесс прекращения огня в конфликте на Украине и "перекройка ее границ", однако Британия и Евросоюз намерены продолжать оказывать поддержку Киеву по своим скрытым мотивам.