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Абрамченко сообщила, что обсудит с ЕР свое выдвижение в Госдуму

Абрамченко сообщила, что обсудит с ЕР свое выдвижение в Госдуму

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Бывший вице-премьер РФ Виктория Абрамченко сообщила РИА Новости, что после церемонии награждения госнаградами в Кремле отправится в офис «Единой России», чтобы обсудить выдвижение в на праймериз для участия в довыборах в Госдуму.

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