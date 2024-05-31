Абрамченко сообщила, что обсудит с ЕР свое выдвижение в Госдуму

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Бывший вице-премьер РФ Виктория Абрамченко сообщила РИА Новости, что после церемонии награждения госнаградами в Кремле отправится в офис «Единой России», чтобы обсудить выдвижение в на праймериз для участия в довыборах в Госдуму.