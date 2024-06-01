Почему уйдут все, кроме поляков: скрытый смысл слов Путина, посеявших панику в Варшаве

Поляков напугало заявление Путина о контингенте иностранных войск. Фото: Kremlin Pool/via Global Look Press Выступление Владимира Путина об иностранном контингенте в зоне боевых действий взбудоражило Польшу.
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