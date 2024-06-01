Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • Olegus
    Не следует себя успокаивать. Европейские элиты безумны на волне сатанизма, а безумцы не ведают страха и не понимают п..."А нас-то за что?...
  • Мария
    Без методов Сталина не обойтись. Нужна чистка.Вот и ещё одного ...
  • ninikooo Митусова
    А почему по « собственному, а не с волчьим билетом»?! Ведь за засилье губернии мигрантами он, наверное, не один замок...Вот и ещё одного ...

Почему уйдут все, кроме поляков: скрытый смысл слов Путина, посеявших панику в Варшаве

Почему уйдут все, кроме поляков: скрытый смысл слов Путина, посеявших панику в Варшаве

Поляков напугало заявление Путина о контингенте иностранных войск. Фото: Kremlin Pool/via Global Look Press    Выступление Владимира Путина об иностранном контингенте в зоне боевых действий взбудоражило Польшу.

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