Нелетающая Россия. Почему в стране загибается малая авиация

АртемПолитикаНелетающая Россия. Почему в стране загибается малая авиацияВ России на 100 тысяч человек приходится всего три самолёта малой авиации. .Вернуться к статье297НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьGGarryО ЧЕМ??? что обсуждать то, автор??? фотки????Александр ГранковВойдите в ссылку на первоисточник - там весь материалНиколайЕсли человек пытается заработать копеечку, публикуя здесь материал, так пусть публикует полностью . Если хочешь заработать , так поработай. И почему я должен ходить на какие то непонятные ресурсы, за материалом? Где хрен его знает какую гадость можно подцепить. А если нет , то и на хрен мне нужен такой сайт на котором будут печатать одни заголовки.Аркадий ШацкийЗаголовок обсуждать, или это вопрос?)саша дмитренковоощето она возрождается,,,или статейка 10 летней давности?СКСергей КунгуровЭто что за обсуждение...? Одни картинки - ни о чем.Николай ПетровТак-то, "малая авиация" в Союзе, нужна была там ,где не было дорог. Сегодня дороги есть почти везде. И неплохие.Дмитрий ГуринУгу особенно на Сахалине, Камчатке, Кольском полуострове и 90% остальной территории России.......Николай ПетровТак-то, там уже и дороги построили и вертолёты , как маршрутки носятся.Дмитрий ГуринТолько стоят. так что еще лет 10-15 ждать. А Ми-18 это все таки не Ан-24 и вместимость меньше и дальность нинкакая по сравнению с расстояниями. Я Работал в ЮМТУ Росавиации и то что было в середине 90-х полностью загубили в начале 2000-х. Раньше из Ростова в Сочи на АН-24 прилетел на выходные, погулял в воскресенье на нем же и обратно. Время полета для реактивника и турбовинтовика практически одно и о же, но во стоимость топлива у турбовика раз в 5-ть дешевле (суть дороже 98-го)Николай ПетровПро 90% ржунимагу.Дмитрий ГуринВы по России далеко катались? я на мотоцикле по Кавказу и от Карелии до Байкала. По работе по авиации от Мурманска до Грозного и от Ростова до о. Итуруп (аэропорт Ясный). Кому веденее?Николай ПетровЕсли вы что-то не видите, то не значит, что этого не существует. В Сочи был мощный вертолётный отряд. Возил людей из Сочи на Красную поляну. И сегодня готов везти. Только какой дебил полетит за 140 000р,если можно на "Ласточке" за 500р. А кому в кайф, нанимают частные вертолётики, типа Робинсона и летят куда хотят. Типа этого. Это дочь моего товарища на вертолёте мужа.Николай ПетровДа вы что!!! Я мотоциклов, как огня боюсьНиколай ПетровИ автомобилей боюсь. )))Николай ПетровОт плохих дорог в лесу прячусь.Николай ПетровМотоциклы зло. )))Дмитрий ГуринЯ участвовал в проектировании вертодрома (светосигналка) в Алфёровском аэропорту, справа по трассе на Красную поляну не доезжая правого поворота к старому аэровокзалу. Был да сплыл. В районе Ростова было три парашютных клуба, остался только один в Азове, и то ребята еле концы с концами сводят.Дмитрий ГуринНу а что-жь по России не катаетесь? Я вот эту нинзю 9-ку как дурень своим ходом из Москвы гнал.Николай ПетровНадоело кататься. Вот, взял грузовичка, за продуктами ездить. И не напрягаюсь.Дмитрий ГуринС таким аппаратом хорошо в службе доставки работать :).Николай ПетровИменно этим занимался этот аппаратик в Японии. Но мне он нужен исключительно для личных нужд. У нас же тепло. Только дожди. Так на этом скутере я и зимой и летом сквозь сочинские пробки пролетаю. И кофр в 240 литров, хорошее подспорье .Дмитрий ГуринДа. По ставненению с прошлыми годами, я в 2004 делал кап. ремонт пансионата "Спутник" м приезжал в Сочи из Ростова на Каве Элиминатор 950 легко, сейчас у Вас по моему просто а ля почти Москва.Николай ПетровНа машине, из Хосты в Адлер, 2часа. На скутере 15 минут.Дмитрий Гуринне плохо. Почту мою запиши gurin.dm@list.ru. Буду в командировке может где и пересечемся.Ггалинамалая авиация необходима, но наши господа считают иначе. Им из всего нужно извлевать выгоду.Иван НаблюдательГде статья?Владимир БалаевНа сегодня, это одна из существенных проблем России. Пока она не решится, не будет окончательно решён вопрос освоения Сибири. Потому что временщиками её не решить, а коренные сёла и городки Восточной Сибири и Дальнего Востока постепенно умирают, если они не рядом с месторождениями газа, нефти, угля, алмазов и т.п... Малая авиация и новый речной флот необходим как воздух.Дмитрий ГуринНу и ... дальше.... А загибается потому что в 11-м Медведев "пообещал" ее поднять.Комментировать
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