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Нелетающая Россия. Почему в стране загибается малая авиация

Нелетающая Россия. Почему в стране загибается малая авиация

В России на 100 тысяч человек приходится всего три самолёта малой авиации. .

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Garry
О ЧЕМ??? что обсуждать то, автор??? фотки????
Александр Гранков
Войдите в ссылку на первоисточник - там весь материал
Николай
Если человек пытается заработать копеечку, публикуя здесь материал, так пусть публикует полностью . Если хочешь заработать , так поработай. И почему я должен ходить на какие то непонятные ресурсы, за материалом? Где хрен его знает какую гадость можно подцепить. А если нет , то и на хрен мне нужен такой сайт на котором будут печатать одни заголовки.
Аркадий Шацкий
Заголовок обсуждать, или это вопрос?)
саша дмитренко
воощето она возрождается,,,или статейка 10 летней давности?
Сергей Кунгуров
Это что за обсуждение...? Одни картинки - ни о чем.
Николай Петров
Так-то, "малая авиация" в Союзе, нужна была там ,где не было дорог. Сегодня дороги есть почти везде. И неплохие.
Дмитрий Гурин
Угу особенно на Сахалине, Камчатке, Кольском полуострове и 90% остальной территории России.......
Николай Петров
Так-то, там уже и дороги построили и вертолёты , как маршрутки носятся.
Дмитрий Гурин
Только стоят. так что еще лет 10-15 ждать. А Ми-18 это все таки не Ан-24 и вместимость меньше и дальность нинкакая по сравнению с расстояниями. Я Работал в ЮМТУ Росавиации и то что было в середине 90-х полностью загубили в начале 2000-х. Раньше из Ростова в Сочи на АН-24 прилетел на выходные, погулял в воскресенье на нем же и обратно. Время полета для реактивника и турбовинтовика практически одно и о же, но во стоимость топлива у турбовика раз в 5-ть дешевле (суть дороже 98-го)
Николай Петров
Про 90% ржунимагу.
Дмитрий Гурин
Вы по России далеко катались? я на мотоцикле по Кавказу и от Карелии до Байкала. По работе по авиации от Мурманска до Грозного и от Ростова до о. Итуруп (аэропорт Ясный). Кому веденее?
Николай Петров
Если вы что-то не видите, то не значит, что этого не существует. В Сочи был мощный вертолётный отряд. Возил людей из Сочи на Красную поляну. И сегодня готов везти. Только какой дебил полетит за 140 000р,если можно на "Ласточке" за 500р. А кому в кайф, нанимают частные вертолётики, типа Робинсона и летят куда хотят. Типа этого. Это дочь моего товарища на вертолёте мужа.
Николай Петров
Да вы что!!! Я мотоциклов, как огня боюсь
Николай Петров
И автомобилей боюсь. )))
Николай Петров
От плохих дорог в лесу прячусь.
Николай Петров
Мотоциклы зло. )))
Дмитрий Гурин
Я участвовал в проектировании вертодрома (светосигналка) в Алфёровском аэропорту, справа по трассе на Красную поляну не доезжая правого поворота к старому аэровокзалу. Был да сплыл. В районе Ростова было три парашютных клуба, остался только один в Азове, и то ребята еле концы с концами сводят.
Дмитрий Гурин
Ну а что-жь по России не катаетесь? Я вот эту нинзю 9-ку как дурень своим ходом из Москвы гнал.
Николай Петров
Надоело кататься. Вот, взял грузовичка, за продуктами ездить. И не напрягаюсь.
Дмитрий Гурин
С таким аппаратом хорошо в службе доставки работать :).
Николай Петров
Именно этим занимался этот аппаратик в Японии. Но мне он нужен исключительно для личных нужд. У нас же тепло. Только дожди. Так на этом скутере я и зимой и летом сквозь сочинские пробки пролетаю. И кофр в 240 литров, хорошее подспорье .
Дмитрий Гурин
Да. По ставненению с прошлыми годами, я в 2004 делал кап. ремонт пансионата "Спутник" м приезжал в Сочи из Ростова на Каве Элиминатор 950 легко, сейчас у Вас по моему просто а ля почти Москва.
Николай Петров
На машине, из Хосты в Адлер, 2часа. На скутере 15 минут.
Дмитрий Гурин
не плохо. Почту мою запиши gurin.dm@list.ru. Буду в командировке может где и пересечемся.
галина
малая авиация необходима, но наши господа считают иначе. Им из всего нужно извлевать выгоду.
Иван Наблюдатель
Где статья?
Владимир Балаев
На сегодня, это одна из существенных проблем России. Пока она не решится, не будет окончательно решён вопрос освоения Сибири. Потому что временщиками её не решить, а коренные сёла и городки Восточной Сибири и Дальнего Востока постепенно умирают, если они не рядом с месторождениями газа, нефти, угля, алмазов и т.п... Малая авиация и новый речной флот необходим как воздух.
Дмитрий Гурин
Ну и ... дальше.... А загибается потому что в 11-м Медведев "пообещал" ее поднять.

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