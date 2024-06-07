Бастрыкин требует отчета о поисках пропавших детей в Свердловской области

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин обратился к свердловским следователям с требованием предоставить информацию о ходе расследования дела об исчезновении 12-летнего мальчика и его 10-летней сестры, которые пропали в лесу неделю назад.