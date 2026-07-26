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Аргументы и Факты

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Невролог Толстова предупредила о риске инсульта из-за апноэ сна

Невролог Толстова предупредила о риске инсульта из-за апноэ сна

Внезапные остановки дыхания во время храпа могут указывать на обструктивное апноэ сна, которое повышает риск инсульта, рассказала REGIONS врач-невролог Красногорской клинической больницы Наталья Толстова.

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