«За бытовую неприспособленность мужа злюсь на свекровь – ничему сына не научила!» – жалуется Ева— Муж у меня в целом неплохой: надежный, заботливый, не жадный, с хорошим чувством юмора, – рассказывает Ева.
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