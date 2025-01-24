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«За бытовую неприспособленность мужа злюсь на свекровь – ничему сына не научила!» – жалуется Ева

«За бытовую неприспособленность мужа злюсь на свекровь – ничему сына не научила!» – жалуется Ева

«За бытовую неприспособленность мужа злюсь на свекровь – ничему сына не научила!» – жалуется Ева— Муж у меня в целом неплохой: надежный, заботливый, не жадный, с хорошим чувством юмора, – рассказывает Ева.

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