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Орловским родителям рассказали важную деталь про школьные ВПР

Орловским родителям рассказали важную деталь про школьные ВПР

Для многих детей и родителей слова «всероссийские проверочные работы» зачастую вселяют страх и панику.

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