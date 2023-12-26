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Войны за воду уже идут

Войны за воду уже идут

Не понимаю, почему все удивлены, что нефть стоит дешевле воды. Вы вообще нефть когда-нибудь пробовали? Она же невкусная! Можно сколько угодно смеяться над экологами, Гретой Тумберг, глобальным потеплением или похолоданием, но факт остается фактом.

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