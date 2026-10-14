Lev Radin/Sipa USA/ТАСС Помощник генсека ООН по правам человека (УВКПЧ) Клаудия Фуэнтес Хулио не явилась на заседание Совбеза организации, посвященное нарушениям прав человека Украиной.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Захарова предупре...
- Лавров высмеял жа...
- МИД: РФ может отв...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым