Врач Агаева: не стоит класть подключённый к розетке телефон под подушку

Не стоит класть подключённый к розетке телефон под подушку, так как он может перегреться и загореться, недопустимо оставлять смартфон без внимания, особенно в кровати или на других легковоспламеняющихся поверхностях, рассказала в беседе с RT врач-терапевт «СберЗдоровья» Анастасия Агаева.
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