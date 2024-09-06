Врач Агаева: не стоит класть подключённый к розетке телефон под подушку

Не стоит класть подключённый к розетке телефон под подушку, так как он может перегреться и загореться, недопустимо оставлять смартфон без внимания, особенно в кровати или на других легковоспламеняющихся поверхностях, рассказала в беседе с RT врач-терапевт «СберЗдоровья» Анастасия Агаева.