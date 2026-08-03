Астраханский нерестовый ход подтвердил возрождение каспийского осетра

Каспийское осетровое стадо получило очередное подтверждение своей рукотворной природы. Каспийский филиал Главрыбвода подвел итоги летней заготовки диких производителей в низовьях Волги: на тоне «Глубокая» и участке Главного Банка специалисты отловили 76 половозрелых русских осетров и две севрюги.
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