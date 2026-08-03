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Пункт-А

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Астраханский нерестовый ход подтвердил возрождение каспийского осетра

Астраханский нерестовый ход подтвердил возрождение каспийского осетра

Каспийское осетровое стадо получило очередное подтверждение своей рукотворной природы. Каспийский филиал Главрыбвода подвел итоги летней заготовки диких производителей в низовьях Волги: на тоне «Глубокая» и участке Главного Банка специалисты отловили 76 половозрелых русских осетров и две севрюги.

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