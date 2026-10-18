Интересная жизнь с Vera Star Очередной показательный эпизод межнационального «обмена любезностями» произошел в Санкт-Петербурге.
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"Прокурор невского района Рустам Рагимов неожиданно отменил постановление о возбуждении дела" - уже смешно!
Ну,что россияне,вы поняли,кто в России хозяин?????
Только божья воля и Политическая воля гаранта может угомонить всю эту вакханалию!!!!
Прокурор Рустам Рагимов, обвиняемый Рагим Рустамов. Чё пристали-то? Кыш от родственников по национальности.
У нас в Кузбассе такие "специалисты" ведут себя тише воды , ниже травы !!! Ибо понимают , что шахтёры могут показать "как садится лава в забое" , это очень страшно !!!
Азеров на фарш.
За всё заплачено.
Значит в Питере азеры рулят, а русские никто и звать их никак? И русская община не подключилась... Сынок большого бизнесмена, и папа его всё порешал, всем занёс бабло и те успокоились и закрыли дельце... Всех купили...
так всё продаётся...и прокуроры любят котлеты...
Так может пора этих приматов в теплушки и в родные аулы и кишлаки. Пришла пора объединятся,если власти ничего не делают с этими мразями.