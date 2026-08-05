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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Барселона» отдаст защитника Торрентса «Аяксу» в аренду с правом выкупа

Жофре Торрентс отправляется в Нидерланды. Как сообщает ESPN, «Барселона» и «Аякс» договорились, что 19-летний защитник будет арендован на ближайший сезон.

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