В Липецке 7 августа не будет света на 10 улицах

Ремонт электросетей в Липецке затронет более 50 домов на улицах Писарева, Центральная, Боевой проезд, Ботаническая, Новотепличная, Пришвина, Степанищева, Ковалёва, садоводчество «Строитель» и проезд Поперечный.
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