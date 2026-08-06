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Новости Липецка

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В Липецке 7 августа не будет света на 10 улицах

В Липецке 7 августа не будет света на 10 улицах

Ремонт электросетей в Липецке затронет более 50 домов на улицах Писарева, Центральная, Боевой проезд, Ботаническая, Новотепличная, Пришвина, Степанищева, Ковалёва, садоводчество «Строитель» и проезд Поперечный.

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