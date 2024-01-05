Рождественский мороз придет в Новосибирск 7 января-2024

Прогноз погоды на Рождество для жителей Новосибирской области опубликовал гидрометцентр России. Резкие скачки температур ожидают сибиряков в ближайшие несколько дней: от -2 в Сочельник до -16 в Рождество и снова до 0 градусов 8 января.