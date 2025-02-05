Удивительное рождение акуленка в аквариуме без самцов

В аквариуме американского города Шривпорт, штат Луизиана, произошло удивительное событие: на свет появился акуленок калифорнийской раздувающейся акулы, несмотря на то, что в аквариуме уже более трех лет не было самцов.
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