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Пол о победе над Надалем: «Странно, но я не нервничал. Был довольно спокоен перед выходом на корт и накануне»

31-я ракетка мира Томми Пол прокомментировал победу над Рафаэлем Надалем во втором круге «Мастерса» в Париже (3:6,7:6, 6:1).

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