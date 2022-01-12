Путин заявил, что Россия не допустит «цветных революций» в союзных странах

ВАШИНГТОН – Президент России Владимир Путин заявил, что он не допустит свержения союзных Москве правительств в результате так называемых «цветных революций», имея в виду серию народных восстаний, потрясших некоторые бывшие советские республики.
ВАШИНГТОН – Президент России Владимир Путин заявил, что он не допустит свержения союзных Москве правительств в результате так называемых «цветных революций», имея в виду серию народных восстаний, потрясших некоторые бывшие советские республики.
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