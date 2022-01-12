FiNE-NEWS

1 188 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Морозов
    Хлопцы домой в неньку шагом марш и чтоб духу вашего не было в России.Бандеровцы-надомн...
  • Лариса
    пусть арендуют КалифорниюКандидат в презид...
  • Grandad
    Татарстан и Мордовию уже отделили от России? Что за бред! Название административной единицы еще не говорит о национал...Тайна происхожден...

Путин заявил, что Россия не допустит «цветных революций» в союзных странах

Путин заявил, что Россия не допустит «цветных революций» в союзных странах

ВАШИНГТОН – Президент России Владимир Путин заявил, что он не допустит свержения союзных Москве правительств в результате так называемых «цветных революций», имея в виду серию народных восстаний, потрясших некоторые бывшие советские республики.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх