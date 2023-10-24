В Дагестане зафиксировано землетрясение магнитудой 4,8

В соответствии с информацией, опубликованной РИА Новости с ссылкой на Тамила Газимагомедова, руководителя пресс-службы главного управления МЧС России по республике, в Дагестане было зафиксировано землетрясение магнитудой 4,8.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии