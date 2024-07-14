В Госдуме рассказали россиянам, что им поможет рожать больше детей

Например, многодетным семьям должно быть удобно летать в самолетах Хорошие примеры многодетных семей и меры государственной поддержки помогут россиянам рожать больше детей, заявила РИА Новости вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.
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