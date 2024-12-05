Глава военного госпиталя при РКБ: «Моя страна права! Я читал призывы ВСУ убивать русских»

Главный торакальный хирург Татарстана и руководитель военного госпиталя при РКБ Михаил Бурмистров рассказал «Татар-информу» о том, почему при любой возможности едет в зону СВО, как его команда училась спасать военных и как сегодня РКБ помогает Донбассу.
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