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Татар-информ

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Глава военного госпиталя при РКБ: «Моя страна права! Я читал призывы ВСУ убивать русских»

Глава военного госпиталя при РКБ: «Моя страна права! Я читал призывы ВСУ убивать русских»

Главный торакальный хирург Татарстана и руководитель военного госпиталя при РКБ Михаил Бурмистров рассказал «Татар-информу» о том, почему при любой возможности едет в зону СВО, как его команда училась спасать военных и как сегодня РКБ помогает Донбассу.

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