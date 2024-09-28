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В Омске легковушка протащила женщину на капоте после аварии с автобусом

В Омске легковушка протащила женщину на капоте после аварии с автобусом

Водитель пассажирского транспорта не притормозил перед светофором.Легковушка протащила женщину по дороге в Омске, неумышленно сбив её на пешеходном переходе.

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