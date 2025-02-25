Правительство действующего канцлера ФРГ Олафа Шольца не войдёт в историю, поскольку за время своей работы оно не сделало ничего важного, заявил глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.
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