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Аргументы и Факты

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Немецкий политик Нимайер рассказал, почему о правительстве Шольца забудут

Немецкий политик Нимайер рассказал, почему о правительстве Шольца забудут

Правительство действующего канцлера ФРГ Олафа Шольца не войдёт в историю, поскольку за время своей работы оно не сделало ничего важного, заявил глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.

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Комментарии
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Eduard
Плохо не это,а тр чтр преступная его власть безнаказана,а он просто ушол.Это порождает беззаконие для ему подобных идиотов отправляющих деньги налогоплательщиков преступным странам! На кого дядя Щольц работал на Украину? А забыл на кого должен раюотать? Дайте ему в морду,сразу вспомнит!
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22 час.
Eduard
Судить надо и на пожизнено сажать!
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22 час.
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