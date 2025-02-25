Немецкий политик Нимайер рассказал, почему о правительстве Шольца забудут

Eduard

Плохо не это,а тр чтр преступная его власть безнаказана,а он просто ушол.Это порождает беззаконие для ему подобных идиотов отправляющих деньги налогоплательщиков преступным странам! На кого дядя Щольц работал на Украину? А забыл на кого должен раюотать? Дайте ему в морду,сразу вспомнит!