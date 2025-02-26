Renault придется выплатить АВТОВАЗу ₽112 млрд в случае возвращения в РФ

Реализация опциона компании Renault на возвращение в капитал АВТОВАЗа возможна только в случае выплаты зарубежным автопроизводителем инвестиций, вложенных в развитие завода за время отсутствия Renault в числе его акционеров, заявил глава российского автомобильного концерна Максим Соколов.