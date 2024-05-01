Трофейный танк Abrams привезли на Поклонную гору

Минобороны РФ сообщило о доставке на выставку трофейного вооружения и военной техники при Музее Победы на Поклонной горе американского танка M1 Abrams и штурмовой инженерной машины M1150 Assault Breacher Vehicle.
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