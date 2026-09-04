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Газета.ру

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Саратовец хотел купить Mercedes-Benz из Европы и отдал мошенникам 6,5 млн рублей

Саратовец хотел купить Mercedes-Benz из Европы и отдал мошенникам 6,5 млн рублей

Житель Саратова потерял 6,5 млн рублей, пытаясь приобрести Mercedes-Benz. Объявление о продаже машины 59-летний мужчина нашел в интернете, после чего связывался с продавцом, не подозревая, что общается с мошенником, передает sarinform.

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