Саратовец хотел купить Mercedes-Benz из Европы и отдал мошенникам 6,5 млн рублей

Житель Саратова потерял 6,5 млн рублей, пытаясь приобрести Mercedes-Benz. Объявление о продаже машины 59-летний мужчина нашел в интернете, после чего связывался с продавцом, не подозревая, что общается с мошенником, передает sarinform.
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