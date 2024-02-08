Поздняков назвал запрет Латвии выступать с россиянами концом мирового спорта

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков в своем Telegram-канале жестко высказался о решении сейма Латвии запретить сборным своей страны играть против команд из России и Белоруссии.
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