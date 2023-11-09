Хамзаев призвал запретить продажу в интернете алкогольного мороженого

Необходимо пресечь незаконный оборот алкогольного мороженого в интернете. Такое обращение направил 9 ноября член Комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев в Роспотребнадзор, Роскомнадзор и Минпромторг.