«Был серьезный разговор»: Измайлов — о жесте Талалаева с «Рубином»

Фото: fc-baltika.ru Генеральный директор калининградской «Балтики» Равиль Измайлов рассказал о последствиях дисквалификации главного тренера Андрея Талалаева, который был отстранен на четыре матча РПЛ за оскорбительный жест, показанный во время игры 5-го тура против «Рубина» (1:1).