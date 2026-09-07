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Татар-информ

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«Был серьезный разговор»: Измайлов — о жесте Талалаева с «Рубином»

«Был серьезный разговор»: Измайлов — о жесте Талалаева с «Рубином»

Фото: fc-baltika.ru Генеральный директор калининградской «Балтики» Равиль Измайлов рассказал о последствиях дисквалификации главного тренера Андрея Талалаева, который был отстранен на четыре матча РПЛ за оскорбительный жест, показанный во время игры 5-го тура против «Рубина» (1:1).

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