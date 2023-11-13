БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Клещи сжимаются: в ходе ночных боев наши штурмовики взяли Петровское

Клещи сжимаются: в ходе ночных боев наши штурмовики взяли Петровское

Захват села резко ухудшит положение гарнизона ВСУ в Авдеевке — вплоть до начала вывода войск Александр Ситников На фото: боевая работа штурмовиков Су-25 ВКС РФ в ходе специальной военной операции (Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС) Продолжается сражение за Авдеевку.

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